Al inicio me decían que lo no tenían en bodega y que podría tardar hasta un mes en llegar. Después de un mes, volví a consultar y manifestaron que no había llegado. Posteriormente, me dijeron que ya disponían de uno, pero para un modelo de motocicleta diferente a la mía. Después de casi un año de intentos, me indicaron que ya no lo traen porque no lo fabrican más. Yo siempre he preferido comprar repuestos originales para mis vehículos, por lo que considero una irresponsabilidad de parte de la empresa no cumplir con la garantía de los repuestos.