El pesimismo y la tristeza hacen daño; son un peso porque no elevan. El miedo es bueno para alertar, pero no para vivir. Mal compañero, pues nos impide soñar. Se debe soñar, pero para ello hay que entregar. ¿Obstáculos? Fortalecen y afinan. ¿Derrotas? Grandes comienzos. Pero ¿para qué caminos, si no hay destinos?