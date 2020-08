Como vecino de calle Momo, ubicada en San Luis de Pará, cantón de Santo Domingo, he reportado tres veces una fuga de agua en un hidrante. Primero, a una señora cuyo nombre conservo; luego, a un señor quien, en el momento de reportar, me dijo que se lo comunicaría al jefe del acueducto. Sin embargo la fuga cada día aumenta en cantidad debido a falta de acción de la Municipalidad. Sabiendo lo necesaria que es la conservación del recurso hídrico, me parece que no le dan la debida trascendencia.