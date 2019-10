Me encontraba de última en la fila, de repente, sentí una mano que trató de levantarme la falda, inmediatamente reaccioné con enojo hacia quien lo hizo. Para mi sorpresa, detrás, se encontraba aquel individuo que vi cuando llegué al lugar. Su sonrisa perversa y el lacónico comentario que vino después fue lo que me dejó paralizada. Había escuchado muchas historias de mujeres víctimas de acoso callejero, pero pensaba que hacían drama de más. Sin embargo, una vez que hubo contacto, que invadieron mi espacio personal, las entiendo. Defiendo a aquellas que lloran por oír cosas que no pidieron, porque las tocan sin su consentimiento y porque al igual que muchas he oído o presenciado situaciones que no pedí vivir.