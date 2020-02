En la oficina de la Gerencia de Scotiabank, prometieron revisar el caso, pero no se han comunicado conmigo. El Banco Central da un plazo de cuatro días para la acreditación de fondos y no se ha cumplido. La diligencia en estos casos es crucial. La empresa no tiene un protocolo de atención rápida en estas situaciones y esperar 4 o, incluso, 10 días para recibir el dinero no es aceptable.