Cartas a la columna: Flores secas y basura en cementerio de Cartago

Me da pena seguir visitando el Cementerio General de Cartago porque está totalmente descuidado, no dan mantenimiento a las zonas verdes y estas provocan lástima. Hay menos flores o están secas, aunque posee un estanque.

A quienes trabajan en el cuidado del camposanto, les asignan labores de albañilería, una responsabilidad que es de la administración y la Junta Directiva, cuyos miembros han estado ahí años de años, casi de forma vitalicia.

Me gustaría saber quiénes los nombraron y si las autoridades competentes supervisan los estados contables. Los cartagineses deberíamos hacer algo para recuperar las instalaciones donde nuestros padres, abuelos y amigos descansan en paz, y no merecen el estado actual de uno de los más lindos y antiguos cementerios del país.

Gerardo Navarro Moya, Cartago

Estafas por teléfono

En marzo fui víctima de dos intentos de estafa. Los delincuentes tienen mi número de teléfono y mis datos personales. En la pantalla aparece que llaman de Coopenae.

Pedí ayuda a la cooperativa y me recomendaron cambiar de cuenta de correo o el número telefónico. No existe comunicación de prevención. Envié dos mensajes por correo electrónico y no he obtenido respuesta.

Visité al gerente y le envié también mensajes por e-mail. Él me respondió que se lo reenvió a la oficina a cargo de este asunto. Pero nada de respuesta. La idea es contribuir a combatir las estafas, en especial, las que se cometen contra los adultos mayores. Nada cuesta adelantarse a los estafadores.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Pago incompleto a pensionado

Con el título “Deducción a pensionados” (Cartas, 1/3/2022), hice ver que la Caja Costarricense de Seguro Social no cambió los rangos para el cálculo del impuesto sobre la renta del mes de enero del 2022 a los pensionados del IVM, y que esperaba que se me devolviera en abril lo cobrado de más.

No hubo respuesta de la institución, y lo peor es que nos pagaron sin la compensación.

Gerardo Arias González, La Unión

Premios de la JPS

Algunos hechos recientes son contradictorios. Por un lado, la Asamblea Legislativa rechazó de plano el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que pretendía cobrar un impuesto del 25% a los premios de la lotería superiores a ¢225.000. Según la diputada Shirley Díaz, del PUSC, el impuesto disminuiría la compra, incrementaría la lotería ilegal y golpearía los proyectos sociales de la JPS.

En vez de esta fallida solicitud de “liposucción” a los premios gordos (y a los que no lo son tanto) la JPS aprobó ipso facto un sobreprecio del 25% a todos los enteros, ¢1.500 por fracción. El aumento sorpresivo tendremos que pagarlo los compradores.

Quienes obtienen premios habrían aceptado sin queja compartir una porción con el Estado, mientras que a muchos les será difícil invertir ¢300 extras para comprar un pedacito y, así, tentar a la suerte.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Oferta de Cabletica

Cabletica ofrece una serie de descuentos a sus clientes que se pasen a Movistar, porque son ahora la misma empresa. Lo que no dice es que uno queda con un plan controlado y hasta varios meses después puede liberarlo.

José Alberto Grillo Rosania, San José

Calle peligrosa

Hace algún tiempo sugerí la demarcación con pasos de cebra de las avenidas al norte y sur de la basílica de los Ángeles, debido a la cantidad de personas que cruzamos esas vías y hay cerca una escuela y un colegio.

A ciertas horas es casi imposible pasar a causa de la enorme cantidad de vehículos que circulan. Espero que la Municipalidad actúe.

Roberto E. Francis Solano, Cartago

Agradecimiento

Agradezco al personal de la CCSS, en especial a Christian Barrantes Herrera, funcionario de Curridabat, porque no tardé más de 25 minutos en gestionar la vacunación para mi hija y para mi esposa el sábado en las instalaciones de la UACA. El servicio fue rápido y humano.

Me llena de satisfacción que todavía haya servidores públicos que respetan al prójimo y aman su trabajo.

Esteban Quesada Vargas, Cartago

Exoneración para la Cruz Roja y Bomberos

En el proyecto de ley con el que se pretende rebajar el impuesto sobre los combustibles, los diputados harían muy bien en incluir entre los sectores favorecidos a la Cruz Roja y al Cuerpo de Bomberos, a fin de proteger los presupuestos de ambas instituciones. Quizá un diputado consciente acoja esta iniciativa tan valiosa.

Juan I. Muñoz Chinchilla, Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.