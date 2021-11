Cartas a la columna: Fines de la educación

La educación pública necesita volver por sus fueros. El camino es apoyarse con decisión en la valiosa Ley Fundamental de Educación de Costa Rica, especialmente en el conocimiento y seguimiento de sus fines. Hasta El kempis dice: in omnibus rebus respice finem, quiere decir, en todas las cosas mira la finalidad.

Guillermo Malavassi Vargas, Curridabat

Publicidad política

La publicidad política parece ser un divertido juego para unos y un trabajo difícil para otros. Horas interminables de discusión para unos o algo sencillo de impacto para otros.

Comunicar ideas, propuestas y valores es más profundo de lo que cree mucha gente. Promover un candidato es también promover el entendimiento de la audiencia. En esta campaña, he visto desde la copia de lo más tradicional hasta el tono soberbio de una comunicación que menosprecia la inteligencia del público.

Jugar así con la democracia no hace más que alejar adeptos. Comunicar bien, con profundidad y seriamente es tan fundamental como lo que se comunica. Son otros tiempos, no podemos hablarnos a nosotros mismos para asegurar aplausos, debemos hablarle a toda la población y convencerla de votar por convicción y no por una buena o mala actuación de los actores.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Precios excesivos

Costa Rica es un país muy caro. Si comparamos con otras naciones el costo de marchamos, medicinas, alimentos, servicios públicos, consultas médicas o exámenes de laboratorio, hallaremos diferencias enormes.

Los productos lácteos producidos en nuestro país son más baratos en el resto de Centroamérica. Algunas medicinas son más asequibles en Europa, Estados Unidos y Panamá. Es común que costarricenses se valgan de amigos y conocidos que viajan para conseguir medicamentos.

En Bruselas, un conjunto de exámenes de laboratorio cuesta 175 euros; aquí, $2.000. Lamentablemente, la población más necesitada y vulnerable es el adulto mayor, y sus pensiones, que no alcanzan ni para comer, no dejan margen para invertir en otras cosas.

¡Quién se atreve a controlar el costo de los medicamentos, de la consultas médicas y de los exámenes de laboratorio! Conapam debe tomar medidas.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Operación Diamante

Da vergüenza, químicamente pura, haber sido espectador de un show mediático, en el cual pusieron la institucionalidad a ser actora y protagonista del más repugnante de los espectáculos.

Unos 600 agentes del OIJ allanaron las casas de varios alcaldes, la mayoría de pura cepa liberacionista, y para tratar de presentar la acción como algo apolítico fue escogido el alcalde de Cartago, militante de otra bandería. Se inauguró el “delito de sospecha”, porque hasta ahora no se ha probado ninguna de las conductas endilgadas a los investigados.

La operación también permitió conocer una conducta nada laudable: el presidente de la Corte le había deseado, en febrero del 2021, mediante un mensaje de texto, “que todo le saliera bien” al alcalde que más ha ejercido el cargo.

La sindicación colectiva despertó a los partidos políticos de su letargo y hasta ahora empezaron a tratar de impedir la reelección indefinida y sucesiva de los mandatarios locales.

Pasado un brevísimo tiempo de detención, menos de 48 horas, el Ministerio Público decidió terminar la privación de libertad a los reos del “delito de sospecha” y enviarlos a sus casas.

Ya están anunciando condenas y destituciones, irrespetando, una vez más, la Constitución, en lo atinente al debido proceso y a la presunción de inocencia. Todo esto sucede en plena campaña electoral.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Queja contra el Tránsito

¿Quién les concede autoridad a los oficiales de tránsito para que actúen a su gusto? Fui a hacer un mandado a Liberia y vi en la parada a una señora conocida que trabaja en el aeropuerto. Le ofrecí llevarla, como en otras ocasiones.

Cuando ella se bajaba del vehículo, un oficial me pidió los documentos, otra le pidió la cédula y le sacó una foto a la señora. Después de ver mis documentos, me preguntaron el nombre de la señora, y porque no supe dárselo con exactitud me hicieron un parte y me quitaron las placas por considerar que me dedico al transporte ilegal de personas.

Puedo llevar en mi vehículo a conocidos y no necesariamente saber su nombre exacto. Es un abuso increíble. Si no fuera por el alto costo que me significaría, los demandaría.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Embargo de bienes

La propuesta de la Procuraduría, de embargar los bienes de los investigados en el caso Cochinilla, debería tener efecto inmediato. Aunque es poco lo que se recuperaría comparado con el perjuicio ocasionado. Esta debería ser una norma general, similar a las medidas cautelares.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia