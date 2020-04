El 6 de abril solicité, por vía telefónica, la apertura de una cuenta en colones al Scotiabank, ya que no es posible hacer transferencias Sinpe móvil desde cuentas en dólares. Para mi sorpresa, en momentos cuando se nos pide quedarnos en casa y a pesar de ser cliente habitual, me contestaron que el trámite debía efectuarlo en una sucursal. Luego de ver las aglomeraciones en los bancos el lunes 13 de abril, me pregunto si el verdadero peligro yace en la burocracia sistemática de la banca. Cabe mencionar que la misma respuesta me la dieron en el Banco Nacional.