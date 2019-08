El 30 de julio reporté escasez de agua en Alajuela y me dijeron que enviarían un inspector. Nunca vino y tampoco el agua. Volví a llamar en la tarde y no me respondieron, y antes de las 3 p. m. ya estaba cerrado. Llamé a la línea 800 y me dijeron que nunca pasaron el reporte, pero ellos tampoco resolvieron el problema.