Fui a la agencia y me dijeron que yo lo había contratado, lo cual no es cierto. Para colmo de males, se atreven a decir que si no estaba de acuerdo tenía que cancelar el mismo día. Obviamente, no puedo pagar el mismo día algo de lo cual no tengo conocimiento de haber adquirido. Al parecer, debo ajustar mi horario y modificar mi rutina diaria, hacer filas interminables para que la agencia me diga que no me va a devolver el dinero.