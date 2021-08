Cartas a la columna: Falla en sistema del Sinac

Este viernes, 13 de agosto, traté de comprar dos entradas para visitar el volcán Irazú el 23 de agosto. De acuerdo con el sistema de reservaciones en línea del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), dispongo de 10 minutos para hacer la compra, pero resulta imposible porque se pega y, pasado ese tiempo, el programa me saca del sitio web.

En el Sinac me brindaron el número telefónico del encargado de información, pero no contesta. Si debiera realizar la reservación y el pago un día antes de la llegada, no podría, porque a veces los guías de turismo en gira no contamos con señal de Internet. Por otra parte, el sistema limita el número de tiquetes a 10 por persona. Si son turistas extranjeros, quien reserva necesita registrar el número de pasaporte de cada uno. ¿Qué pasa si no lo tiene?

No quiero imaginar el caos que el programa informático de compras genera a las agencias de viajes en la temporada alta.

Randall Campos Villalobos, Heredia

Falta de eficacia

Qué gran inoperancia la del Banco Popular. No hay día en que sus sistemas no fallen. El 12 de agosto no pude hacer transacciones.

Max Alberto Montero Villegas, San Carlos

Trámite engorroso

Por no funcionar el sistema de recuperación de contraseñas, tuve que recurrir otra vez al chat del BAC San José. Fue increíble, casi dos horas y media para darme una contraseña.

Las medidas de precaución las entiendo, aunque me parecen exageradas, pero, aparte de eso, cada pregunta conlleva de 15 a 20 minutos para la respuesta, pues es evidente que atienden a varias personas al mismo tiempo.

Cuando pedí el nombre del encargado y su número de teléfono, se hicieron los desentendidos. Deberían revisar este sistema para no tener que soportar el desesperante chat. Mucho tiempo para un trámite relativamente sencillo.

Mario Narciso Sánchez Saldaña, San José

Protección forestal

Soy de la opinión de que debería aprobarse una moratoria a la exploración de hidrocarburos. En este caso, mi opinión viene de los años en la Universidad de Costa Rica, mientras hacía una investigación para la directora de la cátedra de historia.

En las actas de la Asamblea Legislativa de los años de la Junta de Gobierno de la Segunda República, se afirmaba que debía protegerse la naturaleza para el turismo, dada la belleza y diversidad. Si no me equivoco, Costa Rica posee el 5 % de la diversidad del planeta.

En los ochenta, se protegió de la tala la cobertura forestal mediante el pago a los propietarios por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahora, vista desde el espacio, la cobertura aumentó.

De Estados Unidos llega apoyo de la activista y actriz Jane Fonda, pero no solo ella, el mundo entero está a favor de la conservación. El nuestro es un planeta pequeño y superpoblado.

Afectado por el cambio climático, la estrategia política de los países debería ser la conservación global.

Celedonio Coto Astorga, Tibás

El paso del tiempo

El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, reza la canción. No solo eso, muchas veces nos volvemos sabios, creyentes y amigables. Aunque la edad no es un criterio totalmente válido para denominar la posición en la vida de una persona, se insiste en atribuir a los años vividos el calificativo de vejez de forma despectiva. Nadie es viejo hasta que decide serlo. Los años, pocos o muchos, pueden ser externos a los conocimientos y la capacidad de trasmitirlos.

Aunque no hayan vivido antes esta nueva realidad, los «viejos» tienen en su ser incorporado el chip de prevenir y aconsejar por olfato. Escucharlos y acercarnos a ellos también trae mucho de nuestra herencia cultural que no debemos perder nunca.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Problema añejo

Es una vergüenza leer a diario que roban cable al Instituto Costarricense de Electricidad y las tapas de Acueductos y Alcantarillados sin que estas dos instituciones hayan resuelto un problema de años, que deja sin electricidad e Internet a miles y causa fatales accidentes humanos.

Con tantas lumbreras que ganan millones, ¿ninguna ha encontrado una solución? Suena medio sospechoso que tampoco la policía visite las chatarreras. Ya es hora de que protejan la tonelada de cables peligrosos y antiestéticos.

Marjorie González Gómez, San José