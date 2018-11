Hice varias compras en el AM/PM de La Sabana y nunca recibí la factura electrónica. Igual me sucedió con Perijumbo de Liberia. De Cabletica no recibo factura electrónica. De Office Depot y PriceSmart no llegan los dos archivos XML obligatorios; en su lugar, recibí un PDF y otro XML. Este último, al intentar descargarlo para aceptar la compra, dice el sistema que no corresponde a la categoría de factura electrónica.