Cartas a la columna: Facilitar compra de entradas

En días pasados fui con mi papá a ver el partido entre el Sporting y la Liga en el estadio Cuty Monge, pero solo por medio de una plataforma se podía comprar la entrada. Nos dijeron que es una directriz de la Unafut. Yo pude ayudar a mi papá, adulto mayor. Quienes andaban solos debieron devolverse. La nueva presidenta debería buscar una forma más ágil para ellos.

Sergio Fernández Madrigal, San José

Diputados sin compromiso

No me parece lógica, y sí mucha falta de compromiso con el país y su partido, la renuncia de la diputada María Inés Solís. Lo más sorprendente es la aceptación de Edgar Jovel Álvarez López a ocupar el puesto cuando ya no es parte de la agrupación.

Si no va a representar los intereses del partido, lo correcto es no aceptar, si quiere ser honesto consigo mismo. Considero una falta de ética, honestidad y vergüenza ocupar una curul que ya no le corresponde. Debe tenerse presente que quienes votamos lo hacemos por las personas que representan fielmente los intereses y las causas del partido, no los de otros políticos.

Creo que igual debería suceder con los famosos diputados que se declaran independientes y se alejan de la formación política que los llevó al Congreso.

Rafael Cob Prendas, San José

Aniversario de la UNED

Empecé a trabajar en la UNED nueve años después de su nacimiento. Trabajé y conocí a muchos de los fundadores. Nació como una universidad pública con admisión abierta, con el énfasis puesto en todos aquellos ciudadanos, en especial mujeres, que por una u otra razón cambiaron el estudio por el trabajo o el compromiso del hogar.

Por eso, su población inicial, y diría hasta el año 2000, era en su mayoría adulta. Los profesores y tutores viajaron miles de kilómetros para llevar conocimientos y mucha solidaridad y amistad con sus estudiantes. Cuarenta y cinco años después, sus aportes como universidad socialmente responsable en lo académico deben reconocerse como un esfuerzo de miles de servidores a lo largo y ancho del territorio.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Buen trabajo presidencial

Es bueno escuchar a ciudadanos conscientes y honestos reconocer todo lo positivo que este gobierno ha realizado. No podemos ser ciegos y esconder lo que se avanzó en infraestructura, ordenamiento fiscal, cuidado del medioambiente y manejo de la pandemia. Realmente se salvaron vidas.

Carlos Alvarado puede sentirse tranquilo, ya que administró el país como un gran estadista. Puede entregar la banda presidencial con la satisfacción del deber cumplido y con la frente en alto.

Antonio Fallas Muñoz, San Francisco de Dos Ríos

Felicitaciones al gobierno

Felicito a Carlos Alvarado por la excelente labor realizada en nuestro país. Tenemos un presidente honesto, íntegro, afectuoso, elegante, sincero, cumplidor de su palabra y de extraordinario lenguaje en español e inglés.

Decidió no recibir pensión por su propia voluntad para ayudar a las finanzas del país. ¿Qué otra persona ha hecho este acto por amor a Costa Rica? Yo no conozco a nadie. Es un honor para los costarricenses tener un personaje tan eminente.

Lo felicito también por los notables ministros que tenemos, como el de Salud, quien junto con el mandatario se hizo cargo de la lucha contra la pandemia con coraje y responsabilidad y, por tanto, Costa Rica se posiciona entre los mejores perfiles de vacunación en Latinoamérica.

Grace Eliette Argüello Rodríguez, Tibás

Invasión a Ucrania

Evo Morales contra Europa y la OTAN, Maduro apoya al nuevo zarito, los populistas “de izquierda” aplauden la invasión moscovita. Suena extraño que antiimperialistas apoyen a un superimperialista mientras, como en toda guerra, no dejan de morir civiles. Niños, mujeres y hombres han sido masacrados a causa del deseo de un fulano nefasto. La humanidad está al borde de un precipicio y soldados son sacrificados por un delirio. ¿Hasta cuándo?

Alberto Taliansky Levitzki, San José

Populismo

Bailar el Punto guanacasteco no es ser populista. Eso está bien. Populista es aquel político que usa la demagogia como arma electoral para ofrecer lo que de antemano sabe que incumpliría, como es gobernar por decreto ofreciendo cosas superficiales que suenan bonito al oído de los incautos. Populistas son los que, al alcanzar el poder, en vista de su incapacidad para desempeñar una función pública tan de consideración, como lo es la presidencia de la República, tienden a irrespetar el orden social de derecho y, como consecuencia, generan el caos.

Freddy Pacheco León, Heredia

