Por la excusa de la Policía de Tránsito de no tener suficientes funcionarios para cuidar el carril exclusivo de buses en la autopista General Cañas, una vez más sugiero la solución tecnológica que usan en países del primer mundo: cámaras de video que hagan partes 24 horas al día. ¿Cuál es la excusa para no copiar una solución tan sencilla? Siempre hay alguna solución en estos tiempos con las herramientas tecnológicas y no se entiende por qué funcionan en todo el mundo menos en nuestro país.