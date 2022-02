Cartas a la columna: Exaltemos las cualidades

Los costarricenses iremos a un balotaje el próximo 3 de abril, en medio de una campaña donde solo afloran los cuestionamientos entre los dos candidatos presidenciales. Esas acusaciones mutuas presentan una deteriorada imagen internacional de una de las democracias más sólidas de América Latina, y el desencanto entre los electores. Exaltemos las cualidades de los candidatos, los logros en sus carreras profesionales, los programas y propuestas para sacar adelante a nuestro país, y dejemos esas burdas incriminaciones que nos llevarán deplorablemente a mayores porcentajes de abstencionismo.

Cecilia Esquivel Jiménez

Ciudad Cariari

Insinuaciones indignantes

Resultan indignantes e irrespetuosas las insinuaciones sobre la legitimidad del proceso electoral en nuestro país. ¿Con qué autoridad moral se vociferen falsedades? Así las cosas, como pueden hablar de “chorreo de votos”, quien nunca ha estado en una convención interna o en una elección convocada por el TSE. He vivido ambos procesos, he estado al lado de los miembros de mesa, he recogido tulas, he sido testigo de la transparencia de elecciones internas y nacionales, para que gente “antisistema” venga a demeritar el sistema electoral costarricense.

William Murillo Montero

La Asunción de Belén, Heredia

‘Por eso su impopularidad’

Completamente de acuerdo con Jean R. Redmond sobre el poco o cero reconocimiento que se le ha dado al gobierno de Carlos Alvarado. Solo los organismos internacionales se lo están reconociendo. Afrontó la pandemia con tanta responsabilidad que Costa Rica fue uno de los primeros tres países en América Latina, junto con Chile y México, en iniciar con la vacunación contra la covid-19, y fue reconocida a nivel mundial por la baja mortalidad.

Se solucionó, después de 12 años, “la platina”, se bajaron pensiones inmorales, privilegios absurdos incluidos en convenciones colectivas, se eliminó el montón de “pluses” salariales, se normalizó el empleo público y se mejoró la obra en carretera, con radicales nunca antes vistas en el país.

También se realizaron las gestiones con FMI que ayudaron a pagar deudas y se recuperó la credibilidad mundial. Por eso su impopularidad. Lo humillaron cuando la Asamblea Legislativa lo increpó para reclamarle un fin de semana con su familia, que pagó con su tarjeta de crédito. Lástima que por no darle crédito, los diputados rechazaron el tren eléctrico que tanta falta hace. Renunció a su salario y pensión. Un crimen de odio es lo que hizo la oposición, por temor a perder por tercera vez. Han comprobado como el miedo provoca histeria colectiva y odio contra el Presidente y su partido.

Marjorie González Gómez

Curridabat

Atractivos turísticos

Durante la mañana del lunes 21 de febrero, en Telenoticias, Canal 7, me llevé la agradable sorpresa, que antes de ir a comerciales, presentaran imágenes de playa Tamarindo y, posteriormente, de playa Esterillos.

Felicito por este medio a la producción de ese canal, por esta decisión. Espero no sea solo el día de hoy. En nuestro país hay playas muy lindas, como: Conchal, Flamingo, Danta, Prieta, Samara y Nosara, por citar algunas.

Esta es una forma de promocionarlas, en vez de otras, europeas, africanas, asiáticas o de cualquier otro continente, que no revisten tanto interés para nosotros.

Roberto Pizarro Dinarte

Santa Ana, San José

Consumo y desarrollo

La realidad nos dice que el desarrollo, inevitablemente, acelera el consumo y que, en la medida humana en que satisface las necesidades, también las crea.

Así planteada, la sociedad de consumo actual podría entenderse como un desarrollo legítimo de los seres humanos para superar sus carencias, como signo de mayor bienestar.

Gustavo Halsband Leveratto

Aranjuez, San José

