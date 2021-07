Hay cosas que se saben. Están en el aire del día a día. Los empresarios saben y no les queda otra que pagar dádivas a los delincuentes de cuello blanco, si no, nada avanza. En las aduanas se presume que sale más rápido si se mueve por debajo. Al parecer, las licencias se otorgan sin necesidad de trámites, por medio de los que ofrecen servicios en los alrededores. Las oficinas de proveeduría son tentadas. En la venta de seguros de autos se manejan muchos negocios. Los empresarios de las construcciones de carreteras, imagino lo que han aprendido para agilizar y no caer en el tortuguismo de los delincuentes de cuello blanco. Todo el mal del cáncer burocrático se sabe, es parte de la vida diaria, y solo se actúa cuando el daño está hecho. Después la vida sigue igual. No hay justicia cumplida y todo tiende al olvido.