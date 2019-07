Los informales deberían considerar este aspecto, pues de sobra pueden cotizar a la CCSS y cumplir con el deber de tributar. Doy dos ejemplos. En mi casa se dañó la llave para abrir la ducha, por quitarla y poner una nueva me cobraron ¢25.000. Un trabajo que no le tomó ni 25 minutos. Luego se taqueó el inodoro. El problema era muy simple de resolver: mover una llave para darle más presión a la salida del agua. Me cobraron ¢35.000 por ese pequeño trabajo. Así cobran los informales. Creo que el Estado debe crear una cultura, desde la escuela, para que quien trabaja por cuenta propia se considere un trabajador formal y cumpla con sus obligaciones para con la sociedad. Es un asunto más mental que de conceptos.