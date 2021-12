Cartas a la columna: Estrategia contra robo

Gran irritación y estupor me causa ver en las noticias que maleantes roban computadoras de escuelas y colegios, especialmente de centros públicos, con una frecuencia que conduce a pensar por qué en las instituciones no cambian las estrategias para hacer más complicada la comercialización de los equipos sustraídos.

Desde hace siglos, algunos bienes, como el ganado, se marcan con sellos imborrables que todos conocemos. Marcar computadoras con sellos de calor o láser es muy sencillo, ayudaría a los policías a localizarlas y complicaría a los ladrones una posterior venta, lo que desestimularía el constante robo, que tanto daño causa a los ya muy maltratados estudiantes, en especial a los del sistema público.

Fernando E. Feoli Araya, Moravia

Excelencia docente

Yo, que fui educador durante muchos años, quedé sorprendido por la cifra de docentes calificados con excelencia en su labores. Producto de ese resultado maravilloso pensé: no solo me estoy quedando sordo, sino que mi vista necesita una revisión, puesto que lo que me indica la realidad no obedece a aquel 98% de excelencia docente, muy por el contrario.

Ante estos resultados, el sistema finlandés es un referente pasado que se nos quedó corto. Imagino la megaevalucion cualitativa que debió llevarse a cabo para satisfacer el objetivo y determinar estándares de calidad. Lo más insólito fue el tacto, eficiencia y cuidado de dicha evaluación para que los sindicatos quedaran mudos. Dada la perspectiva tan halagüeña y puntillosa, el MEP debería buscar patentar el proceso evaluativo, puesto que fue sombroso.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Doble rasero

Cómo entender lo que pasa en el gobierno. Mientras el ministro de Hacienda lleva a cabo ingentes esfuerzos por hacer eficiente la recaudación de impuestos para atender las irresponsabilidades de la administración de turno y cumplir las obligaciones solicitadas por el Fondo Monetario Internacional, resulta poco elegante de parte del presidente violar los acuerdos establecidos en la regla fiscal al eximir a algunas instituciones, ya de por sí ineficientes en sus labores, como lo son el Consejo Nacional de Producción y el Ministerio de Educación Pública. Presumo que el Instituto Nacional de Aprendizaje no necesita que lo liberen de la regla fiscal porque viene haciendo las cosas regularmente bien.

¿Cuánto cuesta recaudar ¢100.000 millones en impuestos? Pareciera que al gobierno le demanda muy poco, pero cuántos contribuyentes tienen que hacer grandes sacrificios para pagar puntualmente el flagelo fiscal para que de pronto el gobierno active la cláusula de escape con el fin de beneficiar a esas instituciones y que puedan gastar ¢100.000 millones más de lo que ya se les había asignado.

¿Quién puede controlar este tipo de medidas antes de que se aprueben? Que alguien le diga al presidente que este tipo de acciones no riman con el esfuerzo de los contribuyentes. Debería tener un asesor de verdad para valorar estos casos.

Rafael A. Fallas Garbanzo, Cartago

Depósito incompleto

Realicé un depósito en un cajero automático del BAC Credomatic por ¢200.000 y no se me acreditó. Tras la gestión, solo me dieron ¢180.000. Exijo los ¢20.000 faltantes.

Francella Sandoval Porras, Moravia

Horario ‘especial’

El miércoles, a las 12:20 p. m., traté de comunicarme con la delegación policial de Esparza llamando al número que tengo, y una grabación indica que no corresponde a ningún abonado. Busqué en internet “Fuerza Pública de Esparza” y hallé el mismo número.

Llamé entonces al 1113 y me dieron otro, que nadie contesta. Telefoneé al 911 no por el problema en sí, sino por el hecho de que me parece inconcebible no poder comunicarme con una delegación policial.

Reporté el motivo de mi preocupación, el problema de los números telefónicos. Al operador no le pareció relevante. El primero ya no corresponde porque lo cambiaron hace unos días, pero no en el sitio web. En el segundo no responden, pues están en hora de almuerzo.

En la página en internet dice “abierto las 24 horas”. ¿Tiene uno que acomodar sus problemas al horario de oficina?

Philippe Bloton Grall, Esparza