A estas alturas aún no sé si es que en Costa Rica los jueces, al dictaminar que no se puede rebajar salarios de manera retroactiva, saben que al huelguista se le suspende el contrato de trabajo y por tanto no tiene obligación de trabajar, pero tampoco de cobrar el salario el tiempo que esté en huelga. O que los diputados y su sinfín de asesores son incapaces de redactar bien una ley que impida a un grupo de funcionarios públicos cobrar sin trabajar.