Pilar Rahola (Barcelona, 2018) periodista, analista política, y reconocida defensora de los derechos humanos, escribe en su libro SOS cristianos que “mi racionalismo militante me impide creer en Dios, pero mi ética no me impide respetar a los creyentes”. Cuando la humanidad entera entienda que existen diferentes creencias, religiones, doctrinas, donde debe prevalecer el amor al otro, el bien común, el respeto a la dignidad, a la vida humana, la libertad y la justicia, ese día los seres humanos viviremos en paz y tendremos mayor desarrollo integral, calidad de vida y fraternidad.