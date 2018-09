Teníamos la entrada a las 8 de la mañana, llegamos 10 minutos tarde y los dos guardas del parque nos dijeron que no podíamos ingresar y no se podía hacer nada. Para no tirar nuestro viaje a la basura, intentamos comprar las entradas de nuevo, lo cual fue una pesadilla debido a la complicación de la página, la mala cobertura de tres compañías telefónicas y el pésimo servicio dentro del parque. Después de no ingresar, de que nos echaran porque no nos dejaron intentar comprar las entradas ahí, perder tiempo, dinero, gasolina y ganarnos un muy mal rato, decidimos irnos.