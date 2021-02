Soy clienta de Cablevisión y desde el miércoles 24 de febrero no tenemos señal de cable. En el 1119 me indicaron que se trata de una avería en mi comunidad y que los técnicos están trabajando en ello; sin embargo, externo mi molestia por la inoperancia, pues no se han tomado la molestia de informarme durante cuánto tiempo más estaré sin servicio.