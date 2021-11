Cartas a la columna: Escándalo hasta las 3 a. m.

El 7 de noviembre llamé al 911 desde la 12:47 a. m. hasta las 2:58 a. m. para solicitar la intervención de la Fuerza Pública por el escándalo en una fiesta que tenía lugar en una casa a solo 800 metros de las instalaciones de la Policía.

Ninguna unidad se presentó y la actividad, con karaoke incluido, concluyó a las 3 a. m. Al final, los personeros del 911 lo reportaron como pendiente de respuesta.

No es la primera vez que se llama directamente a esa delegación y o no responden, o contesta la grabadora, o está ocupado. Cuando atienden, indican que no figura entre sus competencias.

Laura González Picado, Goicoechea

Solidarismo y elecciones

El movimiento solidarista invitó a un conversatorio a algunos candidatos presidenciales con el fin de conocer su posición acerca de temas de interés y para que escucharan inquietudes de los solidaristas. Participaron los aspirantes de los partidos Unidad Social Cristiana, Nueva República, Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Liberal Progresista.

Todos hablaron maravillas del solidarismo y sus logros, así como de su contribución a la consecución de la justicia y la paz social y laboral. Entusiasmado por su posición favorable, busqué en sus programas de gobierno la profundización de sus positivas valoraciones sobre el solidarismo.

Con sorpresa, ninguno de ellos hace referencia al solidarismo. Insto a los candidatos a explicitar sus proyectos para fomentar el solidarismo. Creo que lo harán jubilosos en vista de tantas cosas lindas que dijeron en la actividad.

Juan Rafael Espinoza Esquivel, Heredia

Compra de mascarillas

En la CCSS se hizo normal evitar a toda costa, a través de subterfugios, el juicio por los cuestionamientos en relación con la compra de mascarillas.

Como informó «La Nación» este primer domingo, existe una serie de estrategias: el privilegio de un subsidio para alimentación en el San Juan de Dios — muy escondido a la opinión pública, por cierto—, renuncias y excusas que van y vienen hasta llegar a las manos del presidente Carlos Alvarado por recusación presentada por los interesados.

El fin del Estado, o mejor dicho de la burocracia, no es maximizar los impuestos, al contrario, es aumentarlos, como se constata en la misma edición, en el artículo sobre el gravamen sobre las supuestas casas de lujo de ¢133 millones de la clase media. Mientras tanto, los involucrados en la compra de mascarillas han recibido sin trabajar remuneraciones por ¢122 millones en total.

La compra de mascarillas ha resultado extremadamente onerosa si sumamos los cubrebocas defectuosos, abogados, salarios a los involucrados, etc., que la institución recortará en perjuicio del asegurado.

William Rivas Rojas, Mora

Gastos deducibles

La Dirección General de Tributación emitió criterio respecto de los requisitos que deben cumplir los costos y gastos deducibles del impuesto sobre las utilidades, pues solo lo aceptará cuando el monto de la adquisición supere los tres salarios base; haya sido pagado por medios bancarios, tales como cheques, transferencias, tarjetas de débito o crédito u otros; y que identifiquen al beneficiario del dinero.

Por las adquisiciones que superen el 15 % de un salario base, pero sean inferiores o iguales a tres salarios base, se debe llenar un comprobante de pago de las compras y adquisiciones en efectivo. El documento debe consignar, como mínimo, nombre, apellidos y número de cédula de la persona física a la que se entrega el dinero en efectivo; nombre, apellidos y número de cédula del proveedor del bien o servicio, si se trata de una persona física; razón o denominación social y número de cédula de persona jurídica, cuando el proveedor sea una sociedad; número del comprobante emitido por el proveedor, que respalda la venta; importe total del dinero en efectivo que se entrega; firma de la persona que recibe el dinero en efectivo; declaración de la persona que entrega el dinero de que ha constatado, viendo la cédula, la identidad de la persona a la que da el dinero; nombre y apellidos, número de cédula y firma de la persona que entrega el dinero en efectivo.

De tal resolución se desprende que a los contribuyentes que no pueden demostrar de forma física o digital el comprobante de pago no se les reconocerá como gastos deducibles de la base imponible del impuesto sobre las utilidades. A revisar los cuatro últimos períodos fiscales para que no lo tomen desprevenido.

Efrén Elizondo Granados, Pérez Zeledón