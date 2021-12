Cartas a la columna: Es imposible calificar de excelente al MEP

Qué ridículo, risible e insultante es leer que los empleados del Ministerio de Educación (MEP) y del resto de los ministerios fueron calificados de “excelentes”. Son la vergüenza del país, junto con los diputados.

Cómo hemos decaído. Costa Rica fue ejemplo de educación escolar y universitaria y en generación eléctrica. Hoy me avergüenzo. Pobres niños, salen de primaria sin saber leer y redactar, y los colegiales no pasan los exámenes de admisión de las universidades públicas.

Nos subestiman de tal forma que creen que aceptamos una falsa, risible e irrespetuosa, a nuestro intelecto, encuesta con resultados de excelencia. La mediocridad y el dolo de los encuestadores merecen sanción.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Dinero de boletos

Pagué unos boletos a Copa Airlines y hace cuatro meses tuve que cancelar el viaje debido a la pandemia. Inmediatamente, tramité el reembolso, pero a pesar de varios intentos, por escrito y personalmente, nadie de la aerolínea me confirmó si me reintegrarán el dinero y cuándo.

Randall Campos Villalobos, Heredia

Queja desatendida

Hace más de una semana envié por escrito una queja por medio del correo de servicio al cliente de la empresa Telecable. Ignoraron mi descontento y borraron los comentarios en las redes sociales. Me deben la respuesta.

Lourdes Mora Vega, San José

Presa en Orotina

En las horas de retorno del Valle Central hacia Garabito se hace una enorme presa en los primeros kilómetros, en la salida de Orotina. La vía consta de dos carriles, más una entrada de vehículos, y todo ese conjunto desemboca en uno solo.

El estrujamiento al intentar llegar al carril izquierdo paraliza el avance. La solución es ampliar la carretera, pero mientras tanto conviene la presencia de oficiales de tránsito que regulen el paso.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Crisis provocada

La Dirección Actuarial y de Planificación Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó a la Junta Directiva, después de más de un año de trabajo dispendioso y agotador, un informe según el cual el alto desempleo, originado por la pandemia, y la atención médica a los adultos mayores tienen en crisis las finanzas del servicio de salud.

Como siempre, buscan al ahogado río arriba. La crisis económica está en otra parte. Si dedicaran un poquito de su valiosísimo tiempo a averiguar cuáles son los rangos internacionales de los empleados cuya labor es atender a enfermos en las entidades, por cama hospitalaria y consulta externa, incluido el personal administrativo, van a encontrar la verdadera razón del mal.

Mientras el promedio en el mundo, por ejemplo, es de 10, en Costa Rica es superior a 20. He ahí el problema. La ineficiencia en la esperada prestación de servicios, con citas post mortem y suministro de medicamentos a veces inocuos, son el viacrucis que recorremos permanentemente los cotizantes.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Exige facturas

En las sucursales de la Librería Internacional en Plaza del Sol y Multiplaza del Este, en mayo y diciembre, no me entregaron factura electrónica y desprendieron las calcomanías con el precio y se las dejaron. Me dieron un comprobante provisional a nombre de Retail S. A. Pido que me envíen los comprobantes de pago porque para ello tienen mis datos.

Leticia Aguiluz Milla, San Pedro de Montes de Oca

Telecable responde

En respuesta a Ericka Garita Rodríguez, Telecable informa de que luego de leer la carta (24/12/2021), personal del departamento de Servicio al Cliente se puso en contacto con ella, y quedó satisfecha con la atención a la solicitud.

Tony Chacón Rosales, gerente de Servicio al Cliente de Telecable