He estado recibiendo llamadas de una empresa de cobro, que dice representar a Tigo, por una supuesta deuda del 2014. He intentado detener esas llamadas sin éxito. Las personas que telefonean afirman ser abogadas, aunque no están inscritas en el colegio respectivo. La Oficina de Protección al Consumidor y el Colegio de Abogados deberían tomar cartas en el asunto. Yo ya tomé las medidas necesarias para detener esta situación.