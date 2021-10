Cartas a la columna: Errores del AyA

No se atengan a la facturación de Acueductos y Alcantarillados, pues sigue habiendo errores. Consulté por qué no me han enviado el cobro del mes de octubre y la respuesta fue muy clara: la factura emitida salió por más de lo habitual, entonces, la dejaron sin efecto y la cambiarán por otra en los próximos días.

Rodolfo Gamboa Carvajal,San José

Puente colgante necesitado de cambio

Los residentes en Potrero Grande, distrito del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, hemos pedido durante 25 años a la Municipalidad que nos construya un puente nuevo. El actual es de madera, de hamaca. Necesitamos otro porque ambulancias y camiones de bomberos no pueden pasar por él.

Además, está en la ruta hacia la naciente principal del agua potable de Las Vueltas. La Municipalidad nunca ha querido atendernos. Alega que no es un camino primario, pero sí lo es para muchas personas que lo cruzan para llegar a las fincas ganaderas y agrícolas. Necesitamos una respuesta pronta de la Municipalidad.

Carlos Espinoza Ovares, Potrero Grande

Desilusionada

Qué desilusión. Uno de los candidatos a la presidencia propone legalizar más armas. Lo que menos necesita Costa Rica, pues existen en gran cantidad.

Estados Unidos es el ejemplo más impresionante de la falta de control en este aspecto. Los políticos se atienen a una interpretación falsa de su propia constitución para complacer a los comerciantes de armas.

Es parte de la falta de prioridades de los legisladores, y ponen el dinero por encima de la vida de sus propios ciudadanos. Hay noticias a diario aquí de criminales en motocicletas que matan a sus enemigos y a veces a inocentes, por equivocación.

¿Cuándo van a aprender? Si no necesitamos un ejército, ¿para qué los ciudadanos querríamos estar armados? Los que proponen más armas se benefician de ese «lobby». Los ciudadanos no somos tan ignorantes como piensan.

Jean R. Redmond, San Vicente de Moravia

Responder por las pérdidas

Como siempre, estoy de acuerdo con el editorial: es hora de bajar al ICE del pedestal monopólico. Pedestal que mereció en sus comienzos hasta que se corrompió a causa de la llegada de presidentes ejecutivos que reciben salarios inmorales, debido a los puestos creados por presidentes cegados por la ambición de figurar y controlar las instituciones estatales.

Es hora, y ojalá no sea tarde, de que los empleados del ICE se den cuenta de que son servidores públicos, asalariados, como la mayoría de nosotros, que debemos acatar y respetar los mandatos del patrón, es decir, los costarricenses.

Deben bajar las tarifas, ser competitivos, devolver el espectro, pagar por los errores de dos o tres plantas millonarias en desuso. En Hacienda Vieja, la cobertura de Internet es pésima, hay que buscar señal como aguja en un pajar.

No hay pares ni banda ancha. Es hora de que el ICE, Recope, Japdeva, el AyA y el MEP dejen de creerse «autónomas» y respondan por las pérdidas millonarias.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Generación Z

¿Usted sabe lo que significan «humor zoomer», «metaverso» o «unboxing»? Si no tiene idea, probablemente no sea de la generación más numerosa del planeta.

Los pertenecientes a esta generación, denominada Z, marcan el ritmo de la comunicación. Además, y no menos importante, son el 41 % de la fuerza laboral mundial.

Ellos derriban a diario los límites de la creatividad, hablan su propio idioma, que va más allá de las palabras y se transforma en significados o conceptos que les dan pertenencia y originalidad en cualquier lugar.

Hay muchas palabras en su rico lenguaje. Si tiene tiempo, asómese a este nuevo mundo y aprenda lo que es ya una realidad en la interacción digital.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Espejo ciudadano

Un día sí y otro también criticamos a los miembros de la Asamblea Legislativa, saludable ejercicio de la democracia. Sin embargo, es fundamental tener en consideración que no solo votamos por ellos: son un reflejo del pueblo y sus limitaciones.

Por ejemplo: algunos se dejan los vueltos; guardando las proporciones, hay padres de la patria que no asisten a sesiones, «se les olvida» que ganan salario; otros dejan sus obligaciones para el último momento, como la aprobación de la ley de empleo público; un grupo rehúsa vacunarse contra la covid-19; hay quienes gastan lo que no tienen en el ámbito familiar, y así es como se aprueban leyes sin contenido económico y, cuando de establecer nuevos órganos se trata, sin contar con el personal idóneo. En ese sentido, no podemos olvidar los primeros años de la Setena.

No somos buenos o malos ciudadanos; somos mediocres. Nos conformamos con pasar raspando porque la excelencia no es nuestra virtud más sobresaliente. Así, los legisladores votan leyes apurados, sin siquiera leer y menos profundizar en los proyectos, o bien, por otras razones éticas que todos conocemos. Las consecuencias son obvias, en cada ámbito.

Vera Cristina Varela Varela, San Pedro