¿Quién no sabe que no es posible hacer chocolate sin cacao? Y si lo reconocen así, ¿cómo esperar que ese sea un acto mágico cotidiano? Lo digo, pues en Setena (evaluaciones ambientales), en Senara (aguas subterráneas), en el Sinac (áreas protegidas), en el Incopesca (investigación de recursos marinos), en la Dirección de Aguas (concesiones), en el AyA (construcción de cañerías para agua potable), en municipalidades (permisos de construcción), en el Ministerio de Salud (uso de venenos en agricultura), etc., no cuentan con recursos financieros para cumplir eficientemente con su deber.