Cartas a la columna: Error de Claro

El 28 de octubre pagué la cuota de mi plan telefónico a la empresa Claro. El rebajo se hizo de mi cuenta, pero no recibí el comprobante. Llamé a Claro para informarles lo ocurrido y me pidieron una serie de datos con los cuales me confirmaron el pago, y en cuestión de 24 horas debía llegarme la factura, lo cual no ocurrió.

Volví a llamar y esta vez arguyeron no tener el pago, volvieron a pedir los datos para decirme que no me preocupara. La sorpresa es que me suspendieron el servicio, les reclamé, nuevamente me solicitaron los datos y el único camino para la reconexión era volver a pagar la factura, lo hice, y en una carta cargada de errores, entre estos el número de cuenta, me indican que es al banco al que debo pedir el reintegro, para lo cual debo esperar 10 días.

Johann Cairol Barquero, Cartago

Dinero retenido

Soy usuario de Monis de Teledolar. Un cajero automático del Banco Popular no expidió el dinero, pero sí fue debitado de mi cuenta. Según el banco, el emisor de la tarjeta debe solicitar el dinero. Ya pasaron 30 días y Teledolar no me da una respuesta.

Luis Manuel Osorto Espinal, San José

Por un almuerzo

La actitud del abogado que tiene paralizada la investigación en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deja mucho que desear en cuanto a cómo deben asumirse las tareas que le son encomendadas y compensadas con su salario.

Pero peor aún es el actuar de la administración de la CCSS, al permitir que sea el funcionario quien decida si trabaja o no. Y, como corolario, el problema se debe a un subsidio por almuerzo del cual se benefician ese empleado y quién sabe cuántos miles más.

Autoridades como la Auditoría de la CCSS y la Contraloría deben investigar y sentar responsabilidades. Hagan su trabajo, estamos hablando de fondos públicos y posiblemente de un monto elevado, si es una práctica generalizada.

Carlos Hidalgo Quirós, San José

Espacios para bicicletas

Según la Ley 9660, el MOPT debió definir las normas acerca de los espacios para bicicletas hace casi año y medio y presentar un plan nacional de movilidad activa hace cinco meses.

En julio presenté un recurso de amparo. La Sala ordenó al MOPT cumplir los plazos legales y le dio dos meses para hacerlo, pero en la redacción del fallo se refirió a un asunto previamente reglamentado y que nunca fue mi reclamo.

Presentaré otro recurso de amparo, pero es preocupante un error de esta naturaleza. En el gobierno hay un discurso vacío: dice que prioriza el transporte público, la movilidad activa y la descarbonización, pero da la espalda a una ley de interés.

Luis Diego Torres Paniagua, Moravia

Dictadura en Nicaragua

Quienes disfrutamos nuestros viajes a Nicaragua rechazamos la dictadura de la pareja presidencial. Somos conscientes de las atrocidades del régimen cometidas en los últimos años, acentuadas en vísperas de las elecciones del domingo, especialmente contra candidatos y opositores que hoy están en la cárcel y eran capaces de ganar la elección.

Un candidato a diputado del partido Pueblo Unido alabó esa farsa calificándola de proceso «libre, democrático y soberano» y tuvo la osadía de atacar a los medios y políticos costarricenses que cuestionan la legitimidad de los comicios.

Por otro lado, el candidato a la presidencia del mismo partido dice que su agrupación respeta la autodeterminación y soberanía de los pueblos y que Costa Rica tiene muchos problemas en lugar de fijarse en los de los demás. Me recuerda un par de frases célebres del cantautor Facundo Cabral: «Cada mañana es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia, cada hombre justo es una buena noticia, cada cantor es una buena noticia, porque cada cantor es un soldado menos» y «les tengo mucho miedo a los idiotas, porque son muchos y pueden elegir un presidente». Estamos avisados para las próximas elecciones.

Jorge E. Varela Solís, Moravia