En varias ocasiones mi esposa y yo compramos en tienda Siman en Curridabat por lo variado de sus productos y precios. Fui a comprar un pantalón, pero como no tenían la talla consultaron a la tienda de Escazú y había uno. Dejamos nuestro número de teléfono y me dijeron que me llamarían en menos de una semana. Llamé luego de 10 días y tras una larga espera me respondieron que ya lo habían vendido en la otra tienda. Es decir, si no hubiera llamado estaría esperando. Los pequeños detalles marcan la diferencia. Si se comprometen, que cumplan.