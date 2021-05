El viernes 30 de abril, a las 11 a. m., acudí con mi mamá, adulta mayor, a la clínica Moreno Cañas para que la vacunaran contra la covid-19. Todo empezó mal, pues no querían que yo la acompañara. Me mantuve firme y logré entrar. Cuando iban a inocularla, apareció un guarda diciendo que yo no podía estar ahí; me amenazó con que no le administrarían la vacuna a mi mamá.