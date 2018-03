Estoy siendo víctima de la apatía o la negligencia de un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la sucursal de Guácimo. Esta persona no quiere tramitarme la anulación de un cobro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de enero y febrero, que por error fue puesto al cobro, ya que empecé a recibir pensión en enero del 2015. Esta situación me perjudica porque no puedo pedir un crédito bancario.