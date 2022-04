Cartas a la columna: Empanadas para dos

Muchas cosas bonitas se pueden contar de nuestro pueblo en el día de la fiesta electoral, por ejemplo, la amabilidad y generosidad de la gente.

Mis dos hijas mayores sirven al Tribunal Supremo de Elecciones en este gran día desde hace varios años, y el domingo, por haber tenido que viajar muy de mañana a su lugar designado, en una zona rural, no tuvieron tiempo para desayunar.

En algún momento pudieron sacar un ratito y buscaron una cafetería, pero todas estaban cerradas. Un joven las había escuchado y les preguntó si querían su café con empanadas. Ellas le respondieron que sí, y el muchacho se fue.

Mis hijas encontraron donde tomarse el cafecito y regresaron a la escuela. En eso, el joven regresó y les dio dos empanadas, que él mismo había preparado. Ellas ofrecieron pagarlas, pero él insistió en que era un regalo, que él había cocinado para mis hijas. Le dieron mil veces las gracias, pero no acataron a preguntarle el nombre. Ellas dicen que son ángeles que Dios pone a veces en nuestro camino.

Ana I. Piza Escalante, Heredia

Contradicción

Rodrigo Chaves le reclamó a Figueres en los debates el haber promovido el impuesto sobre los combustibles, pero ahora que se discute en la Asamblea Legislativa un ajuste, se opone aduciendo una afectación para los ingresos del Estado.

El nuevo presidente sabe muy bien que Recope no refina y conserva la misma planilla, pluses salariales y derroches. El impuesto debe ser eliminado en beneficio de todos, porque resultamos afectados por igual.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Labor de ministros

El artículo de opinión firmado por Johnny Meoño, publicado en La Nación del 1.° de abril, es, sobre todo, un muy oportuno comentario sobre el factor clave para un gobierno excelente, porque analiza la ignorancia de gobernantes y políticos de lo que con toda claridad obligan la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Planificación Nacional con respecto a la rectoría que, en forma personal e indelegable, deben ejercer los ministros sobre los sectores a su cargo.

Las consecuencias de tal ignorancia e incumplimiento son muy graves, como en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Educación (MEP).

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Respuesta del BCR

En respuesta a la carta a la columna publicada el 29 de marzo de Fernanda Quesada Sandí, informamos de que la consulta ya fue atendida y se resolvió el caso a través de BCR Corredora de Seguros.

María Briones Méndez, supervisora de la Contraloría de Servicios del BCR

Ortega no lo merece

Echaré de menos las decisiones prudentes del presidente Carlos Alvarado. La decisión de aislar al dictador vecino, Daniel Ortega, como hizo la mayoría de los países democráticos, fue una manera de condenar las brutales acciones contra los ciudadanos de Nicaragua y sus derechos humanos.

Si existiera una posibilidad de tener relaciones normales con Ortega, sería otra cosa. Ortega no es una persona razonable. No merece ser legitimado, y no serviría alguna meta excepto un esfuerzo por mostrar que el nuevo presidente puede cambiar un régimen antidemocrático, que tiene ciudadanos encarcelados injustamente.

Parece egoísmo en vez de realismo. Ortega entiende que no tiene nada en común con Costa Rica, y dudo que desee nuestra amistad o aprobación.

Jean Redmond, Moravia

Sobre la respuesta de Coopenae

La respuesta que me dio el gerente de Relacionamiento y Calidad de Servicio de Coopenae, Génjer Dávila Curtis, es mecánica, válida para todo caso. Habla de mensajes preventivos, pero nunca han llegado a mi correo. Habla de acatar recomendaciones de los asesores, pero uno llama y no le resuelven.

Mi queja fue por dos correos sin contestar, aunque sea por amabilidad, a un asociado. Pregunté sobre asuntos específicos y no he recibido información sobre cómo actuar. Es muy parecido a lo que cuenta la novela El castillo, de Kafka.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.