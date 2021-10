Cartas a la columna: El sueño de los aspirantes tiene un costo gigantesco

¿Qué podemos sentir los costarricenses ante la pléyade de candidatos a la presidencia? ¿Debemos reír de felicidad y extasiarnos? ¿Pensar que el número de candidatos es la cúspide de nuestro sistema democrático? ¿Intuir que hay un portillo abierto? ¿Por qué cualquiera puede decirnos que es presidenciable?

Lo normal es que, para obtener trabajo, se presente previamente comprobante de estudios y experiencia, una demostración de capacidad para el puesto. Por eso, nuestros vehículos los ponemos en manos de una persona capacitada y responsable para que los repare. El techo de nuestras casas lo encargamos a quienes conocen el oficio. Un inexperto nunca ha podido colocar bien una lata de zinc. Sin embargo, no sorprende que candidatos, conscientes de su incapacidad, se postulen. ¿Se les darían las riendas del país?

Soñar no cuesta nada, empero, el sueño de los aspirantes tiene un costo material gigantesco, que a los costarricenses nos empobrece aún más, en especial a los que menos tienen. Mientras tanto, los que ostentan la facultad legal para cerrar el portillo carecen del liderazgo necesario para actuar.

Crisanto Badilla Argüello, Heredia

Letras diminutas

En la página 7 de «La Nación» del 21 de octubre, un anuncio del Registro Inmobiliario convocaba una exposición pública de datos catastrales del cantón de La Cruz. Por el tamaño ínfimo de la letra, me vi obligado a leer con una lupa, lo que me parece una desconsideración, ¿o tiene otra intención? Ojalá, por el bien de los interesados, los datos se correspondan con la realidad, porque en otros cantones, como en Talamanca, el producto ha sido muy deficiente; no podía ser de otra forma, pues, en contra del reglamento, no hubo delimitación en el campo ni levantamiento de linderos, no hubo ni siquiera levantamiento de los caminos. Aparte de eso, muy pocas personas tenían noticia de la exposición pública.

A pesar de la gran asignación de fondos, el catastro está desactualizado, pero eso no justifica modificarlo a golpe de tambor. Es tiempo de que las autoridades pidan una auditoría sobre este proceso.

Álvaro G. Molina Ruiz, San José

Efecto de la corrupción

En la ruta 32, donde está el restaurante Doña Lela, como sabemos, debido al caso Cochinilla, los trabajos fueron detenidos. La carretera se deteriora a pasos agigantados, hay huecos y carriles sin terminar, y lo más grave es que quedó pendiente la señalización.

Al llegar al semáforo, el carril de San José hacia Limón se divide en tres: hacia San Miguel, Limón y lo que llamamos «el raicero». Aun con el peligro que esto representa, los choferes de automóviles y vehículos pesados han adquirido la costumbre de detenerse en el carril del «raicero» para rayar por la derecha a los que respetan la luz roja. Por tanto, los que vienen de Tibás quedan expuestos.

Las autoridades deberían tomar en cuenta lo que señalo aquí y actuar antes de que ocurra un accidente grave.

Roberto Jiménez Valverde, San José

De diputados y diputadas

Las actuaciones de algunos diputados dejan mucho que desear; hasta podrían calificarse de bochornosas. Una diputada estuvo varios días de pie y descalza en el centro del plenario. Una diputada amenazó a un oficial de tránsito con demandarlo por multarle al chofer. Un diputado se niega a vacunarse por considerar que no es una rata de laboratorio.

Para colmo de males, un grupo de legisladores no permiten que se le impida al Consejo Nacional de Producción seguir cobrando precios excesivos, e incluso productos de mala calidad, a las juntas de educación. Cada día me convenzo más de que la actual conformación de la Asambleas Legislativa es la peor de los últimos 40 años.

Rigoberto Prendas Vargas, Guápiles

Descanso en la UCR

Del 11 al 16 de octubre, la Universidad de Costa Rica (UCR) se sumó a la iniciativa de darnos a los estudiantes un respiro de las agotadoras que suelen ser las clases virtuales. Yo, como estudiante, me siento presionada y mentalmente cansada no solo por la virtualidad, sino también por la acumulación de trabajos, exámenes y tareas. Es aún más difícil para una persona que trabaja y estudia.

A lo anterior deben agregarse las situaciones personales y cuidarnos diariamente de no contagiarnos de la enfermedad que vino a cambiar la vida de todos. Agradezco la iniciativa de la UCR porque fue una oportunidad para tomar fuerzas y seguir adelante. El cansancio mental y psicológico que sufren los estudiantes se minimiza, pero intentamos salir adelante y ser alguien en la vida.

María José Latouche Alemán, Limón