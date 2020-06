Cuando estaba a punto de iniciar un proceso ante la Comisión Nacional del Consumidor, la representante de la empresa me presentó pruebas de que el BNCR había reconocido su error y me reintegrarían mi dinero. Así lo hicieron, sin ninguna explicación ni disculpa. ¿Cómo saber que errores similares no han ocurrido en el pasado sin que me haya percatado?