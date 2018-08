Siempre me ha gustado la marca de computadoras Dell, pero me llevé una gran decepción con su servicio al cliente. Su página en Internet está prácticamente dirigida a empresas y la atención a usuarios como yo no es posible porque deben llenarse unos formularios para ser atendido. En ellos piden el nombre de la empresa, si no se llena ese campo, es imposible avanzar al siguiente paso y, por tanto, el cliente no es atendido. Si además la computadora tiene la garantía vencida, ya no les interesa atenderlo a uno. Estoy muy molesto.