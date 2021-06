Aprovechando las promociones que las empresas hacen por el Mundial Rusia 2018, el lunes 11 de junio descargué la aplicación de Movistar Play para ver los partidos, pero esta es la hora que no he podido ingresar porque no me reconoce la contraseña. He hecho múltiples llamadas y escrito múltiples mensajes, tanto por WhatsApp como por Messenger, pero no me han podido resolver nada. Yo creo que, a este paso, el app va a funcionar cuando haya terminado la Copa del Mundo