Cartas a la columna: El presidente no pide cuentas

Sentí mucha alegría en la celebración del bicentenario, pero también dolor de que en Costa Rica haya funcionarios como la ministra de Educación, a quien no le importa perder millones de dólares a causa de su desinterés, irresponsabilidad, incapacidad, falta de amor a su país y por levantar infraestructura aunque ante sus propios ojos muchísimas escuelas se estén cayendo.

Por otro lado, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) autoriza la compra de un edificio que, para poner a funcionar, hay que invertir muchos miles de dólares, más otros pésimos y caros negocios en los que ha incursionado la institución, en vez de invertir en salud.

Es muy lamentable que en pocos meses ambos partan sin importarles dejar atrás escuelas en ruinas y la seguridad social con sus arcas heridas. Claro, sus salarios y beneficios no fallaron, pero sí su esfuerzo por la educación y la salud, porque además tienen un presidente que no les pide cuentas.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Problema tecnológico

Por error bloqueé mis cuentas del BAC. Me comuniqué inmediatamente con el banco para saber si debía presentarme en sus oficinas y me indicaron que el problema se solucionaba a través de WhatsApp.

Después de la «bienvenida», me respondió el primero de los cinco distintos asistentes y me identifiqué. Me pidieron enviarles copia de la cédula por ambos lados y dos selfis, uno con la cédula a la altura de la barbilla y el otro, en una mano con la cédula y en la otra con una cartera, billetera o monedero.

Después de tres horas y media sin respuesta, el asistente me ofreció un seguro para proteger la cuenta, que incluía carroza, funeraria, arreglos florales en la capilla.

Ahí no terminó la insensatez de la tecnología, pues me pidieron conectarme mediante videollamada, con cédula en mano, para una nueva verificación de datos. Luego de tres fallidos intentos, corté para no perder más mi tiempo.

Cecilia Esquivel Jiménez, Ciudad Cariari

No dio razones

En una entrevista, Welmer Ramos expresó más de una vez que si es elegido presidente eliminará el cúmulo de monopolios y oligopolios privados que nos tienen estrangulados económicamente, en conjunto con grupos de poderosos personajes que no aportan al desarrollo nacional. No mencionó cuáles son esos enormes negocios y cuáles los grupos que atrasan el desarrollo, que no pagan impuestos y no convienen a Costa Rica.

Por otra parte, dejó entrever que los monopolios que sí convienen son los del Estado y que estos deben ser estimulados y fortalecidos, pero no dijo por qué. Las noticias que leemos y vemos a diario en la prensa, sobre las tablas de salvamento, exoneraciones y dispensa de cumplimiento que se les dan a esas instituciones para que sigan funcionando y cobren tarifas exorbitantes, que salen de los bolsillos de los más necesitados —impidiendo la libre competencia y favoreciendo a grupos privilegiados— dejan al descubierto todo lo contrario.

Para ayudarnos a formar criterio a la hora de escoger a nuestro candidato, lo más indicado es que Welmer explique el significado de sus aseveraciones.

José María Arce Espinach, San José

Pérdida de la curul

En nuestra Asamblea Legislativa, no debe permitirse que diputados, después de ser elegidos legalmente como representantes de un partido político, se declaren independientes cuando surgen conflictos en la fracción. Nunca debe haber diputados independientes, pues el sistema de elección no lo incluye. En los últimos años se ha puesto de moda y constituye una alcahuetería política, debido a que llegan al Congreso sin una agenda grupal y sin línea de partido.

Es necesario aprobar una reforma urgentemente, en la Constitución Política y en el Código Electoral, para que si un diputado abandona la fracción eso implique la renuncia automática a su condición de integrante del Poder Legislativo.

Por el bien del país, la Asamblea Legislativa necesita respeto, formalidad y madurez de sus 57 integrantes. Por eso, para el período 2022-2026 debemos elegir mejores diputados, a fin de desterrar a los improvisados legisladores independientes. ¡Desechemos ese vicio político!

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, San José

Precios del diésel y la gasolina

No logro comprenderlo, y quisiera que alguien me explique el motivo por el cual, si la gasolina y el diésel son derivados del petróleo, Recope aumenta el precio por montos o porcentajes distintos.

Rigoberto Prendas Vargas, Guápiles