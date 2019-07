Con respecto a la respuesta que se publicó ayer de parte del Gollo, debo aclarar que al final se me explicó todo lo relacionado con el funcionamiento de la pantalla, gracias a la atención debida y posterior del empleado que me la vendió, pero fue después de explicarle la experiencia negativa que tuve en otro almacén donde vendedores y el mismo administrador me dijeron que no podían atender mi solicitud sobre el funcionamiento del televisor.