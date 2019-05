Aunque no es necesario ni el 50 % del personal de Japdeva, la institución seguirá engrosando la gran burocracia estatal. Se habla de que los empleados se dedicarán a “nuevos negocios”, término que se sacó de la manga el Gobierno Central con tal de no enfrentar a su sindicato, lo que demuestra que nuestros débiles gobiernos son los que propician el gran déficit fiscal que tanto dicen querer combatir, manteniendo en sus instituciones a miles de empleados innecesarios y a los cuales se les pagan millones en pluses por “excelencia”, “producividad”, “eficiencia”, etc.