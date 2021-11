Cartas a la columna: El fiasco de las pruebas FARO

Estoy de acuerdo con Arturo Brenes Gamboa (Cartas, 18/11/2021) en lo concerniente al inadmisible desastre de las pruebas FARO, que deberían llamarse «fallo rotundo».

El MEP cuenta con asesores y supervisores para este tipo de pruebas, probablemente con jugosos salarios y en apariencia todos inútiles e inoperantes, porque no es posible que nadie haya advertido el perverso fiasco en que estaban incurriendo y la utilización de niños para este propósito.

La exministra y su séquito deben dar la cara y no simplemente salir corriendo a esconderse, y la investigación debe llegar hasta Carlos Alvarado.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Desigualdad ante la ley

Como bien se comentó, la actuación de la Fiscalía y los jueces en los casos Cochinilla y Diamante es vergonzosa. El pobrecito es el funcionario y el malo, el empresario. El trato es desigual porque unos son enviados a la cárcel y otros, a la casa, y se les sigue pagando.

Se viola el derecho de la igualdad procesal, y los jueces la aceptan y los defensores de los empresarios no pelean por ello. El más corrupto es el funcionario que debe custodiar los fondos públicos. Tal parece que el Poder Judicial tiene una norma para los empleados públicos y otra para los empresarios. Me siento indignado por este proceder. Todos somos iguales ante la ley.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Cobro judicial

Después de meses de intentar llegar a un arreglo de pago, el Banco Nacional me notificó sobre un proceso de cobro judicial. A lo largo de esos meses, utilicé distintos mecanismos para comunicarles que no iba a poder pagar las cuotas por rebaja salarial debido a la pandemia.

Prácticamente perseguí a los encargados de cobro administrativo, pero el Banco, incapaz de poner a sus empleados a trabajar como corresponde, utilizó la herramienta judicial.

Luis Diego Ramírez Hernández, San Francisco de Dos Ríos

Menos pensión

Me sorprende la propuesta de reducir la pensión a adultos mayores de ¢82.000 a ¢73.000 debido a un faltante de ¢20.000 millones en el Régimen No Contributivo. No deberíamos callar ante tanta injusticia, porque las peripecias de los programas sociales no son de hoy, y la evidencia irrefutable son los ¢965.000 millones que el Estado le debe a Fodesaf.

Ha sido práctica sacrificar a los más necesitados para paliar dificultades fiscales, aunque luego haya vestiduras rasgadas y llantos hipócritas por la pobreza y la desigualdad. Valga considerar que, si esa deuda devengara un 5 % de interés, cada año, el régimen y otros programas sociales se beneficiarían con ¢48.000 millones. Se trata de adultos mayores a quienes la Constitución garantiza una protección especial.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Firman sin leer

Está claro que la informática es indispensable en la actividad judicial, por lo que para redactar algunas resoluciones se utiliza con el fin de simplificar la labor, pero con alguna frecuencia quienes administran justicia no leen detenidamente lo que resuelven antes de firmar.

A manera de ejemplo, con respecto a la Operación Diamante, los abogados defensores objetan una decisión de gran trascendencia porque la jueza utilizó un patrón con elementos de otro proceso penal y, ya fuera por falta de destreza o de compromiso para determinar el error, dio margen para debilitar la decisión en vista de los reclamos.

Ahora bien, como también ocurre entre los jerarcas del Poder Judicial, que la mayoría de los integrantes de la Corte Plena suscribieran un informe basados en afirmaciones jurídicamente erradas y contrarias a la reciente sentencia de la Sala Constitucional, como explica el editorial de este viernes, es sorprendente, sobre todo, en momentos acongojantes para el país, cuando se requiere un adecuado comportamiento de quienes ocupan cargos públicos.

Jorge Rodríguez Rodríguez, Sarchí

Póliza ambigua

La póliza por responsabilidad civil que se nos ofrece cuando vamos a pagar el marchamo no cubre lesiones o muerte de terceros.

En vista de este tipo de confusiones, inducidas por la amplia y ambigua denominación de «responsabilidad civil», las aseguradoras deberían o mejorar las condiciones del producto, en beneficio de su clientela, o llamarlo como lo que es: «responsabilidad civil por daño a la propiedad de terceros» (cláusula III de la póliza). Así, evitarían decepciones y problemas económicos cuando ocurre un accidente de tránsito.

Henry Campos Vargas, Montes de Oca