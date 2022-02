Cartas a la columna: El ejemplo de Ivonne Acuña

¿Qué clase de funcionarios me obligan a elegir los partidos políticos? ¿Cómo es posible que una diputada no haya ido a 39 sesiones y solicite permisos con goce de salario durante 63 días? ¿Cómo es posible que en puestos de tal importancia existan este tipo de permisos? Ese es el ejemplo de los padres de la patria, qué vergüenza.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Fuga de agua

En San Francisco de Dos Ríos, una fuga de agua tiene más de un mes y nadie la repara. Está enfrente del motel Venus. Uno se pregunta por qué los empleados de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a cargo de la lectura de los medidores no han hecho el reporte. Sería más fácil y no habría que esperar que otras personas lo hagan. El agua se desperdicia y, al final, el AyA nos la cobra con aumentos de tarifas.

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Educación acelerada

En ciertos países se practica la educación acelerada para ayudar a los estudiantes rezagados, como en la pandemia, con el fin de que puedan graduarse con los conocimientos necesarios para seguir el proceso formativo.

En nuestro país se habla mucho de la brecha educativa, pero se hace muy poco para resolver el problema. No hay que inventar el agua tibia, no se puede esperar que un nuevo gobierno lo solucione. Es necesario ponerse a trabajar en esto ayer y abandonar los discursos demagógicos.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Clases virtuales

No logro comprender en qué se basa la Universidad de Costa Rica para convertir en virtuales algunos cursos de las carreras, ¿encuestaron a los alumnos sobre sus preferencias?

Después de dos años encerrados en las casas debido a la pandemia, ¿estarán ansiosos de regresar a las clases presenciales, retomar la vida universitaria en todas sus dimensiones, incluida la interacción social?

Me parece una actitud ingrata, especialmente para los jóvenes alumnos deseosos de experimentar la vida universitaria llena de vivencias sociales fundamentales para su desarrollo emocional. ¿Qué explicación hay?

Soledad Rojas Rodríguez, Curridabat

Parte del 40%

Soy del 40% que no votaron, pues estaba recién operada. Pienso ir en abril, confiando en Dios en que tanto quien quede presidente como los diputados ya elegidos trabajen por el bienestar del país, al igual que nosotros los ciudadanos.

Xinia Arguedas Rodríguez, San José

Excrementos de perros

En residencial Las Rosas, en Tibás, sufrimos un problema ambiental y sanitario. Algunas personas sacan a las mascotas a defecar en aceras, jardines y vías públicas. La Ley 7451, sobre bienestar animal, obliga a los dueños a recoger los desechos en bolsas y depositarlos en lugares apropiados. También, establece las multas por incumplimiento.

Las bacterias y parásitos que contienen los residuos fecales son un peligro para la salud del ser humano. Causan problemas gastrointestinales y oculares, además de contaminar fuentes de agua.

La literatura indica que en países como Francia existen servicios de limpia de excrementos de perro, quizá en Costa Rica algún día se logre. Necesitamos educación de la gente, control y fiscalización, tal vez mediante acuerdos entre la Setena y las municipalidades, como lo faculta la Ley 7451.

Odalier Villalobos González, Tibás

Cita para renovación de licencia cancelada

Pedí cita en el Banco de Costa Rica ubicado en Cubujuquí de Heredia para renovar mi licencia de conducir. Me la dieron para el 14 de febrero, pero después me llamaron para cambiar la fecha porque el equipo de licencias se dañó, y no pueden atenderme antes del 24 de febrero, cuando mi licencia habrá expirado.

También, me indican que pidiera cita en otra sede, lo cual hice, pero sin ningún éxito. ¿Quién puede ayudarme? Fui a las oficinas del Tránsito de Heredia porque nadie atiende el teléfono y en el Cosevi, de forma descortés y desde la puerta, me gritaron que “es asunto del banco”.

Lorena Campos Rodríguez, Heredia

Sin tren

De Alajuela a San José, no hay servicio de tren entre las 8 a. m. y las 5 p. m., aun cuando la pista está atascada por arreglos. Es un sinsentido al que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles deberían dar solución.

Mario Zamora Cordero, Alajuela

