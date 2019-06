Durante más de 15 años, he comprado aros y lentes en Ópticas Visión, lo cual me ha significado un desembolso de millones de colones. Esta semana llevé al taller de la óptica, en la sede central, unos aros de la marca Ray-Ban, a los que se les dañó una patilla. Me informaron de que no pueden repararla ni conseguir una original porque la marca no tiene representante en el país.