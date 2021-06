Antes de la pandemia, en el 2019, la página servía para eso, pero ahora nunca nunca hay citas en medicina general. Hay que ir siempre a la clínica a tratar de obtener una, y también es cierto que no hay historial, ni los medicamentos que una toma. La información solo la ven los médicos cuando una está en la consulta. No deberían anunciar con bombos y platillos lo que realmente no es útil.