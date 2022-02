Cartas a la columna: EDUS desactualizado

Cuando uno ingresa al EDUS de la CCSS, hay una parte donde se puede consultar la fecha en que le corresponde pensionarse, pero desde el 11 de enero del 2022, cuando se publicó en La Gaceta los cambios al IVM, ya no permite conocer la fecha. Ya ha pasado más de un mes, me parece que es suficiente tiempo para que actualicen la información.

Clever Antonio Calderón Rojas

La Uruca, San José

Folclóricas ocurrencias

Siempre he sentido gran respeto por el Día de Acción de Gracias que celebra el pueblo norteamericano. Su simbolismo y significado constituyen una hermosísima celebración, festejada por casi toda la población, sin distingo de religiones ni posiciones políticas.

Resulta que aquí, en Costa Rica, algunos padres de la patria están proponiendo imitar dicha festividad, con la excusa de atraer turismo. ¿Cuál será el atractivo de venir a nuestro país en ese sagrado día de noviembre? No me lo imagino, pero les propongo ofrecerles un menú especial para tan magna ocasión.

En lugar de pavo, olla de carne; en lugar de puré de calabaza, tamal asado; y de postre: arroz con leche. Y por supuesto, todo aderezado con buenos jarros de agua dulce.

Marta Gómez Cortés

Pozos de Santa Ana

Cerrar la ONU

¿Cuál es la utilidad de la ONU, un elefante blanco de diplomáticos y funcionarios privilegiados, cuando el voto de un solo país vale más que el de todos los demás? El embargo de EE. UU. contra Cuba, colonias israelíes en territorios palestinos, irrespeto continuo de las fronteras, los derechos humanos y los principios democráticos en Rusia y China.

¿En el Consejo permanente dónde está la representación de América Latina, del continente Africano, de los países Árabes, de Oceanía? ¡Predicar los principios de democracia y no aplicarlos en sus propios muros!

Y, ahora, la invasión a Ucrania. La tercera invasión por parte de Rusia sin que nada suceda. No hay dialogo cuando el interlocutor es sordo.

Philippe Bloton Grall

Esparza

Experiencia

En relación con la columna del prestigioso economista Luis Mesalles, del pasado sábado 12 de febrero, sobre la próxima elección de nuestro Poder Ejecutivo, considero muy importante comentar que, los problemas heredados de estos ocho años no son sencillos de resolver, son monumentales y se requiere de una persona, con experiencia, con equipo de gobierno y con grandes habilidades para negociar.

No estamos para más improvisaciones. No se trata de votar por el mantenimiento del statu quo, sino de votar por el grupo más calificado para sacar la tarea adelante. Los costarricenses tienen la palabra.

Pablo E. González González

San Rafael de Montes de Oca

Mala recomendación

No me quedó otra opción que dejar al ICE y cambiarme a otro proveedor de internet, todo por la bendita fibra óptica —no entiendo cómo una empresa privada sí lo instala gratuitamente dentro de un condominio y el ICE no—. Me pasé a Telecable, cuyo servicio nunca me ha gustado. Acordamos con suficiente antelación la instalación para el jueves 24 febrero, antes del medio día, y quedaron mal. Ahora, nadie resuelve en el centro de llamadas. Particularmente, no le recomiendo a nadie Telecable.

Marcela Castro Barrantes

Alajuela

Indeciso

Cuando finalmente ya me había decidido a votar en la segunda ronda, sale el candidato por quien iba a votar, pronunciándose abiertamente en contra de la reforma a la Ley de Empleo Publico, tildándola de un adefesio y que hay que vetarla. Entiendo que lo hacen para ganarse el voto de miles de empleados públicos, pero olvidan que son menos que los trabajadores de las empresas privada. Ahora ya no sé por quién votar.

Rigoberto Prendas Vargas

Guápiles

Cartas por WhatsApp

