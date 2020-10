Desde entonces, durante más de un año, he intentado en múltiples ocasiones tener acceso al servicio, y cada vez que consulto me manifiestan que no existe o no está disponible. La última vez aseveraron que no aparece en los mapas y, por tanto, no pueden ofrecérmelo y ni siquiera saben cuándo estará disponible. Es increíble que después de 18 meses de instalado, los residentes no tengamos acceso a fibra óptica.