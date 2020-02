Llamé a la empresa, la cual responde en una hora o hay que hacer varias llamadas de media hora. Finalmente, me respondieron que el servicio fue suspendido solamente por seis meses. Les comenté que no me informaron y pedí una revisión de las grabaciones, pero no lo hicieron porque les tomaba mucho tiempo, según dijeron. Hable con un supervisor y tampoco solucionó el problema. Me vi obligado a pagar lo que no debía con tal de mantener el servicio de Internet y televisión.