En respuesta a la publicación del 3 de febrero, titulada "Videos del OIJ”, aclaramos que estos materiales se recolectan cuando se genera un hecho delictivo para la investigación. En principio no tienen la finalidad de ser publicados, sino, más bien, son un recurso para la identificación de las personas sospechosas, quienes muchas veces ya son conocidas por la Policía Judicial. Igualmente, pretende ver los modos de operar y algunos otros datos vitales para la investigación. Sin embargo, no siempre se logra el reconocimiento, de modo que debe recurrirse a la publicación del video o la fotografía para que la ciudadanía colabore. Independientemente de los cambios de una persona en su aspecto o vestimenta, hay rasgos que no cambian, como las facciones de su cara y algunas otras señas, de modo que las publicaciones son siempre muy eficaces cuando se debe recurrir a ese recurso. De igual manera, la Policía Judicial evita al máximo exponer a las personas inocentes que salen en el video y es otro de los motivos por el cual se utiliza la publicación como último recurso.