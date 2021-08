Cartas a la columna: Dos personas con el mismo número telefónico

La semana pasada mi hija adquirió un plan pospago de Movistar e indicó que deseaba mantener el mismo número que ha tenido durante varios años. Le contestaron que no, que debía cambiarlo, y ella accedió. Resulta que el nuevo número ya se lo habían dado a otra persona, quien incluso lo tiene activado en el sistema bancario nacional para transferencia a través de Sinpe.

Si no nos indica el problema, los depósitos de ella se habrían ido a la cuenta de otra persona y Movistar no se hace responsable. ¿Por qué no le dejaron el mismo número?

Ronald Fernández Fernández, Alajuela

Trato diferente

Coincido en un 100 % con la perspectiva del comentario del geólogo Roberto Protti, aunque no lo dejo solo como un evento propio de la pandemia, pues los privilegios e intocabilidad de los empleados públicos (hay contadas excepciones) es de vieja data.

La pandemia lo que hizo fue visibilizar el problema del diferente trato del colaborador del sector público y lo que ocurre con el trabajador privado o empresario.

Basta con analizar los casos de corrupción (por hecho u omisión). En el sector público, la persona se va para su casa o la transfieren a un puesto en el que no hace nada y sigue disfrutando de beneficios hasta que se dicte sentencia, lo cual hasta se puede obviar si se acoge a la pensión por edad y privilegios del régimen que le corresponde.

Desde luego que los contribuyentes tendremos que pagar, además, el salario y privilegios del funcionario que cubre la plaza mientras la sentencia queda en firme. ¿Cuándo se ha visto algo similar en el sector privado?, ni los patronos ni compañeros del empleado corrupto lo aguantan.

Si sumamos los tiempos que tardan los tribunales en emitir los fallos, las suspensiones con todos los derechos de los acusados en casos de corrupción, negligencia o incompetencia, se convierten en vacaciones o permisos para ausentarse con remuneración, que recaen en el bolsillo del pagador de impuestos.

Carlos Salas Bolaños, San José

Faltan regulaciones

Con respecto a las áreas de conservación privadas, que en este momento se les pueden llamar parques naturales de diversión, deberían aprobarse regulaciones, sobre todo en lo referente a visitación, además de políticas más fuertes en cuanto a la conservación de los bosques, por ejemplo, este mes hubo visitas de 100 turistas, obligación de sembrar 300 árboles, principalmente endémicos frutales de comida para fauna y maderables para continuar protegiendo los bosques. Creo que, aun así, nuestra nación no ha bajado la guardia en cuanto a cobertura boscosa, pero deben incrementar las acciones más favorables para quienes se esfuerzan en pro de la conservación, como certificados por crecimiento de las áreas de bosque y otros por mantenerlas.

Igualmente, las reservas privadas con visitación, si en algún momento decrecieran, no se les debería otorgar patente comercial para esa actividad hasta tanto no se recupere su estado inicial y un porcentaje de más.

Para la detestable práctica de la cacería, deben existir condenas más fuertes y contundentes. Centroamericanos que llegan al país y, por cultura, continúan esta ilegal práctica, y eso debe advertirse en la ley de vida silvestre. Quien practique la cacería debe ser expulsado una vez haya cumplido su condena en Costa Rica.

Manuel Alfaro Jara, San José

Costa Rica verde

Este es un país verde, oxigenado, de orientación ambiental, casa del 5 % de las especies a escala mundial, donde la gente disfruta y está orgullosa de sus paisajes. Poseemos un gran potencial turístico que apenas empieza a explotarse. Entendamos de una vez por todas que el petróleo nuestro se llama turismo y nuestro pozo de petróleo, Costa Rica verde por siempre.

Manuel Araya, San José

Fin desvirtuado

Las cooperativas de educadores nacieron con el solidario y altruista objetivo de apoyar y defender al educador, pero hoy es todo lo contrario. Soy docente recién pensionado, y al intentar retirarme de dos de estas cooperativas, me enteré de que el fondo de capitalización laboral lo entregan hasta un año después de la renuncia, independientemente de cuál sea la cooperativa, es decir, que siguen lucrando durante otro año más con el dinero que por derecho nos pertenece, aun cuando ya no somos miembros oficiales; además, no aceptan que se paguen los saldos de las deudas con el mismo fondo. Es un atropello y un desmesurado abuso.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia