Desde el 14 de enero estamos sin línea telefónica y sin señal de Internet. Reporté la falla los días 14, 17, 20 y 27, al 1119. Escuché el mismo discurso. Me dijeron que arreglarían el problema en 30 horas laborables y las dos últimas veces que llamé me indicaron esperar 24 horas. Pero nada. Luego, me pidieron contestar una encuesta sobre el servicio. No quiero amabilidad ni discursos formateados, solo resultados.