Cartas a la columna: Dos discursos

Antes de ser electo presidente de Costa Rica, a Carlos Alvarado sí le interesaba lo que opinaba el pueblo sobre él, y más aún, cuando fue electo. Pero ahora, cuando los periodistas le consultan sobre su parecer por la baja calificación que obtiene su gestión en las encuestas, dice que no le interesa la opinión del pueblo. Eso es tener dos caras, una para ser electo y otra después de serlo. Deja mucho que pensar de su persona y de su interés político y no de su quehacer en favor de los que lo eligieron.

Jorge Villalta Mora

San Francisco de Dos Ríos

Sin explicación

El 26 de noviembre, a las 8:19 a. m., cancelé el recibo de mi servicio de electricidad y a las 11:30 a. m. me cortaron la luz. Llamé para hacer el reporte y me dijeron que en el transcurso del día lo reconectarían. Pasaron los días, llamaba y solo me decían que en cualquier momento. Cinco días después, el 1.° de diciembre, entre la 1 y las 2 p. m., el servicio fue nuevamente reconectado. No les importó la pérdida de alimentos que tuve y todavía no me han dado una explicación.

Gisenia Vargas Villarreal

Quepos, Puntarenas

Propuesta populista

Los candidatos presidenciales que demagógicamente ofrecen bajar el precio de los combustibles están jugando a populistas electorales. Para controlar el aumento del precio de los hidrocarburos, el presidente estadounidense Joe Biden “inundó” el mercado petrolero con 50 millones de barriles de la reserva estratégica de Estados Unidos, para aumentar significativamente la oferta.

Pero en países pequeños como el nuestro, que no tienen “reservas estratégicas”, simplemente no se puede hacer nada, pues dependemos del precio internacional del barril de petróleo y del valor del colón con respecto al dólar, por lo que el Consejo de Gobierno, poseedor de las acciones de Recope, no puede hacer nada por evitar esos aumentos.

Freddy Pacheco León

Heredia

Compras prohibidas

En días pasados coticé para adquirir un cepillo dental eléctrico a través de una empresa de casilleros. La persona encargada me dijo que esos aparatos están restringidos por Aduanas y que requieren de permisos especiales, cuyo trámite puede tardar hasta un mes. ¿Por qué imponer restricciones y permisos para adquirir un producto que ayuda a la salud de las personas y que no se consigue en el país?

Mauricio Solano Con

Montes de Oca, San José

Ejemplo de egoísmo

El hecho de que algunos candidatos a la Presidencia de la República piensen en cambiar, demorar o discutir más el acuerdo de préstamo con el FMI es un ejemplo de arrogancia. El presidente Carlos Alvarado con la ayuda de algunos diputados, no todos, tomó decisiones difíciles que mejoraron mucho la economía del país. No fue una tarea fácil.

Ahora, personas celosas o atadas a los partidos políticos todavía están en contra de los cambios y hablan de hacer arreglos. ¡Todo por querer captar votos en las próximas elecciones! ¡Que egoísmo!

Jean R. Redmond

San Vicente de Moravia

Queja resuelta

En línea con nuestros valores y compromiso con el servicio al cliente, nos comunicamos telefónicamente con el señor Álvaro Muñoz F. (Cartas a la columna del 22 noviembre) y procedimos a la brevedad a investigar el caso expuesto en su nota. Agradecemos la oportunidad que nos brindó para aclarar su caso.

Alejandro Rubinstein

BAC/Credomatic